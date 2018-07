Polemica sulla cultura a Savona, l’Opera Giocosa con Caprioglio: “Ci ha aiutato”

Savona. “Ho letto con attenzione gli articoli con le dichiarazioni rivolte al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e il collegamento della sua politica culturale all’Opera Giocosa di Savona. Credo sia necessario un mio intervento per evitare ambiguità dannose, soprattutto per chi della cultura ha diritto di fruire, cioè i cittadini”. Così Giovanni Di Stefano, presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa di Savona interviene per commentare le parole del presidente del consiglio comunale Renato Giusto che ieri ha criticato il lavoro del sindaco in tema di cultura.

“L’Opera Giocosa è un’istituzione prestigiosa, unico teatro di tradizione della Liguria, che sta attraversando un periodo di difficoltà economica. In questa situazione il sindaco Caprioglio, pur nei limiti imposti da un Comune in predissesto finanziario, ci è sempre stato vicino favorendo il concreto intervento di enti come la Regione Liguria lo scorso anno, che hanno contribuito in maniera fondamentale alla regolare prosecuzione dell’attività” aggiunge Di Stefano.

“Tutta l’attività di questi e dei mesi precedenti è stata concordata nella più stretta collaborazione del sindaco e del suo staff. Non ci siamo mai sentiti abbandonati, anche se sappiamo tutti che molti problemi sono ancora da risolvere” conclude il presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa.