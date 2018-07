Podismo savonese in lutto: è morto Benito Salvati

Savona. Il mondo podistico savonese è in lutto. Questa mattina è morto all’età di 89 anni Benito Salvati, da decenni protagonista delle corse su strada.

Nella sua lunghissima carriera ha percorso migliaia di chilometri partecipando a gare in giro per il mondo, dalle maratone di New York, Londra e Las Vegas alla 100 km del Passatore, che ha portato a termine una trentina di volte. Ha preso parte a centinaia di competizioni, ottenendo un gran numero di successi e piazzamenti. Era solito allenarsi per le strade di Savona, instancabile nel cimentarsi nella sua grande passione.

Fino al 2012 aveva partecipato a corse sulle lunghe distanze, come maratone e mezze maratone, tesserato con l’Atletica Varazze.

Nato il 10 novembre 1928, Salvati nel mese di aprile era stato urtato da un’automobile in centro a Savona e trasportato in pronto soccorso al San Paolo. Da una decina di giorni era stato nuovamente ricoverato per un malessere che si è rivelato fatale.

Ex dipendente nel settore bancario, lascia i figli Marcello e Rossana. I funerali verranno celebrati giovedì 19 luglio alle ore 9 nella chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech a Savona.