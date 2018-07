Il Plodio mette a segno quattro colpi di mercato

Savona. Il calciomercato non conosce sosta, neppure nell’assolato ed afoso week end, mettendo in evidenza il Plodio, capace di centrare quattro colpi di mercato, tutti in arrivo dal Pallare.

I valbormidesi, neo promossi in Prima Categoria, si assicurano il portiere Daniele Richero, il difensore Andrea Torrengo, il centrocampista Matteo Ferraro e l’attaccante Riccardo Berta.

“Abbiamo seguito alla lettera le indicazioni di mister Massimiliano Brignone, che voleva un giocatore di esperienza in ogni reparto – afferma il direttore sportivo Fabio Abate – e devo dire che abbiamo preso quattro giocatori di assoluto livello, mentre, da ora in avanti, tutti gli sforzi saranno indirizzati alla ricerca dei giovani ‘fuoriquota’.

“Abbiamo intavolato diverse trattative con alcune società – conclude Fabio Abate – sperando, nel giro di pochi giorni, di poter ufficializzare i nominativi delle giovani leve”.

Christian Maiano, ex Carlin’s Boys, è il nuovo allenatore del Taggia, al posto di Giuseppe Luci, mentre Alfredo “Ruspa” Bencardino, dopo aver lasciato l’Imperia, trova l’accordo per guidare la Dianese & Golfo, nel prossimo campionato di Promozione.

Roberto Belvedere, ex direttore tecnico dell’Albenga, entra a far parte dello staff dirigenziale dell’Alassio, del presidente Fabrizio Vincenzi.