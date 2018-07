plasticfree, il Movimento 5 Stelle estende la guerra alla plastica nei comuni

Regione. “Dopo la vittoria del MoVimento 5 Stelle di ieri in consiglio regionale, ora la proposta di adesione al ‘Plastic Free Challenge’ si estende a macchia d’olio in tutti i comuni liguri in cui sono presenti portavoce M5S”. Lo annunciano gli esponenti pentastellati in consiglio regionale.

“Bogliasco, Genova, Imperia, La Spezia, Pietra Ligure, Ventimiglia e Vezzano Ligure: sono solo i primi dei comuni che hanno aderito all’iniziativa. Nelle prossime settimane saranno depositate e presentate una serie di mozioni gemelle per impegnare le rispettive giunte alla progressiva abolizione della plastica monouso negli uffici pubblici di competenza”.

“Sulla scia della campagna ‘Io sono ambiente’ lanciata dal ministro Sergio Costa, anche in Liguria il MoVimento 5 Stelle dichiara guerra alla plastica, nella convinzione che l’esempio alla cittadinanza debba arrivare prima di tutto dalle istituzioni. I nostri mari sono ormai congestionati da plastiche e micro-plastiche. Ogni anno, secondo un recente dossier, solo nel Mediterraneo vengono riversate almeno 8 milioni di tonnellate di plastica, di cui più dell’80 per cento arriva da terra: avanti di questo passo, entro il 2050 potremmo avere più plastica che pesce nei mari”, concludono dal M5S Liguria.