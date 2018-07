Varigotti. Una trentina di delfini (per la precisione esemplari di stenella striata) che saltano tra le onde e “giocano” sotto la prua della barca. Immagini così spettacolari ed emozionanti che non avrebbero nemmeno bisogno di essere commentate.

Ad averle girate è l’equipaggio della motovedetta della capitaneria di porto CP 604 che, ieri, durante un normale servizio di controllo sotto la direzione del comandante Marco Toschi, ha effettuato lo straordinario avvistamento a circa un miglio da Varigotti.

Straordinario non tanto per l’incontro in sè, visto che non è raro vedere delfini o altri cetacei nel nostro mare, ma piuttosto per il numero. Riuscire ad avvistare così tanti esemplari di stenella insieme è stato davvero straordinario.

Grazie al video in presa diretta, pur non essendo a bordo, si può godere della magia e della bellezza delle evoluzioni di questi simpatici delfini.