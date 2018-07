Piscina di 12 metri abusiva e costruzioni in area vincolata: 4 denunce dei carabinieri forestali

Erli. A seguito di controlli effettuati nei giorni scorsi, in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, finalizzati alla prevenzione dell’abusivismo edilizio, il personale della stazione Carabinieri Forestale di Zuccarello ha accertato nel comune di Erli, in località Bassi, diversi illeciti in un cantiere nel quale, tra l’altro, si stava realizzando lo scavo per l’installazione di una piscina delle dimensioni di 12 metri per sei, con una altezza 1.40 metri.

La richiesta di autorizzazione era stata presentata al Comune, ma la committenza aveva omesso di segnalare l’inizio dell’opera, di individuare la ditta esecutrice ed il direttore dei lavori. A detta della proprietaria, che si è affidata ad un tecnico locale, sarebbe stato suggerito di omettere tale incombenza vista la carenza dei controlli, accelerando così i lavori.

Sul sito occupato dal cantiere è stata inoltre accertata e contestata la realizzazione di volumi e strutture in area vincolata dal punto di vista paesaggistico e ambientale, in totale assenza di autorizzazioni.

Altre verifiche hanno riguardato la realizzazione di un manufatto a distanza non regolamentare dalla viabilità comunale, come peraltro indicato dal Piano Regolatore vigente e dal Codice della Strada. Quattro persone sono state denunciate a vario titolo: al vaglio dei carabinieri forestali diverse elementi e riscontri, oltre al materiale documentale della pratica edilizia.