Pirati dei Caruggi, “80Voglia di Gnu” e i Nomadi: la grande estate del Palco sul Mare Festival a Genova

Genova. Il più grande divertimento dell’estate all’arena degli spettacoli per eccellenza in Liguria. Si presenta così la 23esima edizione del Palco sul Mare Festival, attesissima manifestazione itinerante di musica e cabaret che animerà le notti estive di Genova e della riviera ligure, diventata nel corso degli anni un appuntamento fisso per residenti e turisti.

Il segreto del successo è la collaudata formula che alterna coinvolgenti concerti di musica italiana e internazionale a scroscianti risate con i migliori cabarettisti provenienti dai rinomati palcoscenici teatrali televisivi e non solo.

Cinque le date previste in questa edizione, nell’ambito del programma di iniziative Porto Antico EstateSpettacolo. La prima lunedì 16 luglio alle ore 21:30 in piazza delle Feste con i Pirati dei Caruggi in “Sotto a chi ciocca”. Il celebre quartetto composto da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin si è ripresentato al grande pubblico armato di nuove idee ma sempre fedele allo stile comico grottesco. Un mix vincente fatto di musica, monologhi, gag, canzoni e situazioni bizzarre ormai diventate famose, dal tormentone “Ciao Milano!” ai classici sull’accoglienza ligure, che ha regalato una serata di grande spensieratezza e grasse risate.

Venerdì 27 luglio, sempre alle ore 21:30 in piazza delle Feste, è la volta invece di “80Voglia di Gnu”, un progetto discografico firmato Gnu Quartet e dedicato agli anni ’80, che propone un revival coinvolgente, accompagnato dalla musicalità degli strumenti classici che rievocano i tempi d’oro dell’epoca di Mozart. Un tuffo nel passato più popolare ed evocativo con hit indimenticabili come “Fotloose”, “Big in Japan”, “Papa don’t preach”, “Enola Gay”, “I like Chopin”, “Gostbusters Theme”, “Take on me”.

Due David di Donatello nel 2018 per la colonna sonora del film “Ammore e malavita”, che si aggiungono al primo ricevuto nel 2014 e ad altri ambitissimi e prestigiosi premi. Pivio e Aldo De Scalzi portano in scena sabato 28 luglio alle ore 21:30 in piazza delle Feste “Suonare il cinema”, una performance live che ha per protagoniste le colonne sonore dei film più celebri. Un viaggio nelle più belle e premiate composizioni del cinema in uno show di alta qualità e grande coinvolgimento.

Quando i Beatles incontrano la musica classica, ecco in cosa consiste il progetto dei Reunion, band ligure che lunedì 30 luglio darà vita a “La Reunion dei Reunion: 35 anni di musica e musicisti”, un nuovo spettacolo innovativo e ricco di energia, un mix tra musica rock e classica in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Un viaggio per raccontare la fantastica storia dei Beatles attraverso la loro splendida musica. Dai loro primi successi (“Twist and shout”, “She loves you”, “Please please me”) fino ad arrivare ai veri e propri classici della musica (“Yesterday”, “Imagine”, “Let it be”, “Hey Jude”), passando attraverso alcuni tra i brani più significativi della storia del Rock ‘N’ Roll.

Gli spettacoli fin qui elencati si terranno tutti alle ore 21:30 in piazza delle Feste con apertura dei cancelli prevista per le ore 20:30. Prezzo dei biglietti (posto unico seduti): intero 20 € + dp, ridotto 17 + dp. Prevendite: http://www.mailticket.it , http://www.happyticket.it. Prevendite anche a Genova presso Discoclub, in via san Vincenzo.

Un nome, uno stile. È così per uno dei gruppi musicali più amati di sempre. Cinquantacinque anni di successi tutti in una notte, quella di martedì 31 luglio, per celebrare la storia della band più longeva del panorama artistico italiano: i Nomadi. Hanno conquistato intere generazioni con il loro rock leggero e dai contenuti profondi ed hanno scalato le classifiche italiane con il loro sound e le loro melodie uniche e inconfondibili. I Nomadi festeggiano i 55 anni con un nuovo progetto discografico uscito il 22 giugno: un doppio album che contiene tutti i successi della formazione reinterpretate da Yuri Cilloni, nuova voce del gruppo dal 2017.

“Nomadi 55 – Per tutta la vita”, organizzato da Videobox, si terrà alle 21:30 con apertura dei cancelli per le ore 20.

Prezzi biglietti:

Platea numerata primo settore: Intero in prevendita 30 € + 3 d. p.

Platea numerata primo settore: Ridotto in prevendita 25 € + 3 d. p.

Tribuna libera: Intero in prevendita 25 € + 3 d. p.

Tribuna libera: Ridotto in prevendita 20 € + 3 d.p.

I biglietti ridotti sono per gli Under 12 e iniziative speciali.

Prevendite: Happy Ticket – Mail Ticket – Discoclub Via San Vincenzo 20R – Genova Dischi Piazza 5 Lampadi