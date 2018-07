Pietra, piazza San Nicolò pronta a vivere grandi emozioni con il videomapping 3D

Pietra Ligure. Sabato 7 e domenica 8 luglio a coronare #proudofpria, la due giorni di eventi che celebrano le tradizioni e l’orgoglio pietrese, sarà uno scenografico videomapping che renderà dinamica la facciata della Basilica di San Nicolò.

Realtà aumentata, illusioni ottiche, giochi di luci, esperienze immersive ed emozionali, musica coinvolgente: sono queste le caratteristiche del grande show che questo fine settimana si svolgerà nella piazza centrale di Pietra, protagonista con proiezioni architetturali tramite il videomapping, la nuova frontiera dell’arte che consiste nel proiettare “immagini” su superfici reali, ottenendo spettacolari effetti di proiezione 3D.

“Tradizione, arte, cultura, innovazione saranno gli ingredienti di uno spettacolo inusuale ed emozionante, dove le più moderne tecnologie sapranno non solo valorizzare una delle piazze più belle della Liguria, inestimabile patrimonio culturale della nostra città, ma sapranno anche contribuire a diffondere e a far conoscere, attraverso una nuova forma comunicativa, le nostre usanze secolari” spiega l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado che prosegue: “La nostra storia e le nostre tradizioni prenderanno vita e forma sulla facciata della Basilica dove si potrà intraprendere un emozionante viaggio tra le bellezze del nostro paese”.

Il progetto dell’amministrazione comunale, che mette al centro la valorizzazione in chiave turistica degli edifici storici di Pietra attraverso forme artistiche innovative, era nato nel 2016 con un primo ed emozionante show che aveva visto come protagonista la facciata della Chiesa Madre in occasione della cerimonia del Confuoco e che aveva coinvolto il pubblico presente riscuotendo un grande successo anche sui canali social con migliaia di visualizzazioni.

Per il 2018 sotto gli occhi dei riflettori sarà quindi la suggestiva Basilica della città, con proiezioni che si terranno a partire dalle ore 22 del sabato, in occasione dell’inizio dei festeggiamenti per i 500 anni della Banda Moretti, e la domenica al termine della processione che accompagnerà la statua del Santo Patrono per le vie cittadine, prima e dopo del lancio dei tradizionali fuochi d’artificio. Saranno proprio i ‘Fuochi di San Nicolò’ a concludere la due giorni di eventi: alle ore 23, tutti con gli occhi rivolti al cielo per uno degli spettacoli piro musicali più coinvolgenti della Riviera: venti minuti di intense emozioni tra suggestive colonne sonore e luci che si specchiano sul mare che lambisce il litorale della città.