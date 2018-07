A Pietra Ligure, dalle ore 18.00 di giovedì 26 luglio le piazze, le vie e il lungomare G. Bado, chiuso eccezionalmente al traffico, si trasformeranno in un grande “happening” sotto le stelle per la “Notte Bianca” Summer Dance.

Numerosi gli appuntamenti e le iniziative: in piazza V. Emanuele per far cantare e ballare un pubblico di tutte le età il gruppo Progetto Festival proporrà “the best of Sanremo”: tutte le canzoni più amate del festival e che hanno fatto la storia della musica italiana. Progetto Festival ha fatto parte della programmazione del teatro centrale di Sanremo e ha ricevuto il premio festival mare 2017, è stato inserito negli otto eventi vip del casinò di Sanremo e nel mese di agosto proporrà lo spettacolo al Teatro Ariston.

Foto 2 di 2



In piazza Castellino l’Oasi Latina coinvolgerà dai più piccoli ai più grandi con la baby dance e poi ancora bachata, salsa, kizomba, country, balli di gruppo e tanto divertimento.

Non mancherà la musica surf rock con i “we love surf” in piazza La Pietra, il karaoke con Umberto Santoro sul lungomare e naturalmente la maxi discoteca in piazza San Nicolo’ con Daniel Noir, dj J.Nice e il vocalist Mad Fiftyone.

Queste sono solo alcune delle tante iniziative della Notte Bianca Summer Dance di Pietra Ligure che con i percorsi enogastronomici e tanto shopping porterà nelle piazze e nelle vie un’atmosfera sfavillante di colori suoni, balli e luci.

“Sarà una splendida notte bianca all’insegna della musica e del divertimento in particolare per i più giovani”, commenta l’assessore al turismo Daniele Rembado, che prosegue: “la collaborazione e la stretta sinergia tra comune e associazioni cittadine consentirà a pietra di trasformarsi ancora una volta in una maxi discoteca sotto le stelle; le piazze, le vie e il lungomare avranno la loro specifica identità in modo da accontentare tutti i gusti e la serata si svolgerà in un contesto di sicurezza grazie alle misure che saranno predisposte per l’occasione”.

“Un ringraziamento particolare va a facciamo centro che ha sovrainteso in modo esemplare agli aspetti tecnico organizzativo dell’evento. ci prepariamo davvero ad una magica notte di mezza estate!” conclude l’assessore.