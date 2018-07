Pietra Ligure, in scena la grande festa per i 500 anni della Società Filarmonica Moretti

Pietra Ligure. Grande festa, nel weekend in corso, a Pietra Ligure per i 550 anni della Società Filarmonica Moretti. Le celebrazioni hanno preso il via ieri e, in serata, ad assistere all’evento è arrivato anche il vicepresidente del consiglio regionale Luigi De Vincenzi (Pd).

De Vincenzi ha partecipato alla cerimonia, organizzata in piazza San Nicolò, in veste di rappresentante dell’assemblea legislativa.

La Società Filarmonica Moretti, nata nel 1518, è la più antica d’Italia. Nell’occasione, De Vincenzi ha portato i saluti del consiglio regionale e ha sottolineato il ruolo della Filarmonica, “da secoli vicina agli eventi più importanti della comunità di Pietra Ligure”.