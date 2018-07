Pietra Ligure. Rocambolesco incidente, poco dopo le 21, in corso Italia, a Pietra Ligure. Una donna alla guida di un’utilitaria che viaggiava in direzione Finale ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un’alfa stelvio e una lancia y in sosta a lato della corsia, finendo poi la sua corsa al centro della strada.

Per l’autrice del sinistro un grande spavento, e il trasporto al Santa Corona in codice giallo. Ripercussioni, inoltre, sulla viabilità: la carreggiata, invasa dai pezzi delle auto e da una vasta chiazza d’olio, è rimasta bloccata causando lunghe code.

In corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.