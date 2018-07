Pietra Ligure, “Notte Bianca Summer Dance” anche al Parco Negro

Pietra Ligure. La serata del 26 luglio a Pietra Ligure sarà all’insegna della musica, dei suoni, dei colori e del divertimento. Proprio per valorizzare un luogo simbolo di Pietra Ligure come il Parco Negro la “Notte Bianca Summer Dance” si estenderà anche nel grande parco del levante pietrese.

Sotto la direzione artistica affidata alla I.So Theatre e nell’ambito della rassegna estiva “Musica al parco” il gruppo “+39 rock band” proporrà un grande omaggio alla musica italiana.

“Dare risalto al Parco Negro è uno degli obiettivi che l’amministrazione comunale si è posta per rilanciare la zona di levante del paese e per dare sostegno alle attività economiche che gravitano su di essa – dicono da Facciamo Centro – pertanto estendere la Notte Bianca anche al Parco Negro sarà un modo per far conoscere la suggestiva arena all’aperto ai tanti turisti e non che animeranno la serata”.