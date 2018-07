Pietra Ligure, Marco Centino è uscito dal coma e chiede di pregare per la sua guarigione

Pietra Ligure. Nella basilica di San Nicolò di Pietra Ligure si prega ancora per Marco Centino, il giovane diciottenne di Tovo San Giacomo rimasto gravemente ferito a fine giugno in un incidente a Borghetto.

Domani sera, alle 21, la comunità si riunirà per un incontro di adorazione per stare accanto al ragazzo e alla famiglia in questo difficile momento. Marco è uscito dal coma, è sveglio, e come la mamma Silvana chiede di pregare per la sua guarigione.

Il giovane è tuttora ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure e i genitori ringraziano per l’affetto e il sostegno morale tutti gli amici e le persone che sono vicini al loro dolore.