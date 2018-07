Pietra Ligure, Elia Zunino: “Contento di restare, sono molto motivato”

Pietra Ligure. Parte, martedi 31 luglio, la stagione preparatoria del Pietra Ligure, che si appresta a disputare il secondo consecutivo torneo in Eccellenza, sotto la guida di mister Mario Pisano.

Elia Zunino, nonostante le interessanti offerte ricevute, ha scelto di continuare il rapporto sportivo con il team del presidente Claudio Faggiano.

“Sono felice della scelta di rimanere in un ambiente come quello del Pietra – attacca Zunino – dove mi trovo a meraviglia; ammetto di aver avuto offerte per cambiare maglia, ma quella che indosso ha un fascino particolare, per cui me la tengo stretta”.

Un motivo che ti ha indotto a restare, è la campagna di rafforzamento, che la società è stata in grado di portare avanti, vero Elia?

“In società sanno il fatto loro – continua Zunino – e secondo me, hanno lavorato molto bene, portando, in riva al Maremola, giocatori di spessore, che sicuramente hanno alzato il livello qualitativo dell’organico, tanto da essere in grado, secondo me, di disputare un torneo importante. Ora, sta a noi portare sul campo, allenamento dopo allenamento, professionalità, entusiasmo, voglia di apprendere e grande senso di appartenenza”.