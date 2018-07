Pietra Ligure, controlli dei carabinieri negli ambienti della movida: sorpreso e arrestato un pusher

Pietra Ligure. Nel corso della nottata, i carabinieri della stazione di Pietra Ligure, impegnati in servizi di pattugliamento del territorio, intensificati in concomitanza del fine settimana e mirati al controllo della movida nella riviera del ponente savonese, hanno arrestato in flagranza di reato un marocchino 24enne.

Il giovane, pregiudicato e ben noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato notato dai militari in un giardino pubblico in “orario sospetto” ed è stato subito intercettato e perquisito.

Addosso aveva 16 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte ad essere spacciate ai clienti della zona. Il pusher è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Albenga in attesa di essere giudicato domani mattina per rito direttissimo.

Il weekend pietrese (a parte quest’episodio), si è svolto regolarmente sotto l’attenta vigilanza dei carabinieri della locale stazione.