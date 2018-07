Pietra Ligure, alla Basilica di San Nicolò un’ora di adorazione per Marco Centino

Pietra Ligure. Questa sera, alle 21, nella Basilica di San Nicolò, a Pietra Ligure, si svolgerà un’ora di adorazione per Marco Centino, il diciottenne di Toto San Giacomo rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto sabato scorso, in via Da Vinci, a Borghetto.

Amici, parenti e conoscenti si riuniranno per pregare e per chiedere la grazie della guarigione per il giovane, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Questa sera, alle 21, in Basilica faremo un’ora di adorazione per Marco Centino, chiedendo al Signore la grazia della guarigione, – ha spiegato monsignor Ennio. – Offriamo al Signore la nostra giornata e le sue pene per questa intenzione. Vi prego di passare parola per essere numerosi all’adorazione di stasera. Diffondete questo messaggio soprattutto tra i ragazzi i giovani i genitori degli adolescenti e i nostri componenti i gruppi parrocchiali”.