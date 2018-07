Pietra, la lettera di una turista: “Delusa dal comportamento della polizia municipale”

Pietra L. “Spett.le Redazione di IVG.it, sono una turista che da anni viene in vacanza a Pietra Ligure. Con rammarico e profondamente offesa mi rivolgo a voi per denunciare la totale incompetenza di alcuni vigili urbani in fatto di comunicazione e relazione con il pubblico = (MALEDUCAZIONE: non ammessa in un ruolo di pubblico ufficiale)”. Inizia così la lettera di una storica villeggiante pietrese, che ha voluto rendere pubblica la sua “disavventura” con la polizia municipale pietrese.

Ecco il racconto della signora Gabriella: “Venerdì 20 luglio, alle ore 20.30 circa, mi sono rivolta gentilmente a tre vigili (una donna e due uomini) in servizio sul viale della Repubblica, all’angolo con via Ghirardi, per denunciare il taglio di un albero avvenuto nel pomeriggio alle ore 14 nella stessa via e per far presente anche il disturbo nelle ore meno indicate dei venditori ambulanti che vendono frutta sui camioncini”.

“In sintesi le risposte degli agenti sono state: “Si rivolga all’ufficio tecnico…” e ancora “…se non le va bene vada da un’altra parte…”. “A seguito delle risposte ottenute, quindi, ho proferito chiudere la discussione ed andarmene. Che delusione!!!”

“Chiedo al Sindaco: i turisti si accolgono o si cacciano? Il personale non competente viene ripreso o premiato? Consiglio vivamente corsi di aggiornamento relativi alla comunicazione. Nella speranza che cambi qualcosa, vi ringrazio per avermi ascoltata”.