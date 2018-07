Piaggio, i senatori liguri della Lega: “Massima attenzione e impegno per superare le criticità”

Villanova. Martedì 3 luglio la questione Piaggio Aerospace è stata al centro dei lavori della Commissione Difesa che si è riunita anche quest’oggi.

E nell’occasione, stando alle parole dei sindacati ( le segreterie di Cgil, Cisl e Uil di Genova, Savona e Liguria, insieme a quelle di Fim, Fiom e Uilm Genova e Savona), che non hanno risparmiato un duro attacco, “il relatore del Movimento 5 Stelle ha avanzato dubbi di carattere finanziario e tecnico che rischiano di compromettere seriamente il finanziamento stesso”.

E ora, sulla questione sono intervenuti i i senatori liguri della Lega che hanno garantito “impegno per superare le criticità”.

“Massima attenzione per Piaggio Aerospace, nell’interesse dei lavoratori e dell’azienda, fondamentali per l’economia del territorio ligure, – hanno dichiarato Stefania Pucciarelli (componente Commissione Difesa), Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti (componente Commissione Industria). – Nel corso della seduta della Commissione Difesa sono state evidenziate alcune criticità dai relatori: da parte nostra, il massimo impegno per sensibilizzare la maggioranza e il Governo, affrontare e risolvere ogni eventuale problematica affinché possa essere garantito lavoro agli stabilimenti liguri”.