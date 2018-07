Piaggio Aerospace, confermata la cassa integrazione per 36 lavoratori

Villanova d’Albenga. Piaggio Aerospace ha annunciato oggi la ratifica, presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un accordo (già sottoscritto nel giugno scorso con le organizzazioni sindacali e la Regione Liguria) per la concessione di un ulteriore anno di cassa integrazione guadagni straordinaria a 36 dipendenti.

La nuova cassa integrazione avrà una copertura dal 21 luglio 2018 al 20 luglio 2019 (l’attuale scade il 20 luglio di quest’anno) e riguarderà i 36 lavoratori sospesi in Cigs che non hanno aderito alla procedura di mobilità volontaria inizialmente attivata per 114 dipendenti.

L’accordo prevede che l’azienda continui a mantenere attivo il percorso di outplacement con un primario soggetto del settore: sono 19 i lavoratori in Cigs che vi stanno già aderendo. L’azienda si impegna inoltre a finanziare corsi di formazione, finalizzati alla ricollocazione all’esterno, fino a un massimo di 3 mila euro per ciascun lavoratore che ne faccia richiesta.

“L’estensione della Cigs e la messa a disposizione di tali strumenti rientrano nel più ampio impegno dell’azienda e delle parti a risolvere con il minimo impatto il problema delle eccedenze strutturali generate dal piano industriale del 2014 – spiegano dall’azienda – Riguardo alla mobilità volontaria attivata il 12 marzo 2018 e sottoscritta dalle parti il successivo 15 marzo, il tasso di adesione ad oggi è di circa il 70 per cento”.

“Con tale procedura, l’azienda aveva già messo a disposizione dei 114 lavoratori in cassa integrazione strumenti aggiuntivi per favorire gli esodi volontari, la ricollocazione all’esterno o soluzioni di autoimprenditorialità. L’accordo prevede anche, oltre all’indennità economica sostitutiva del mancato preavviso e a integrazione del Tfr, una somma variabile a seconda del periodo di adesione a titolo di incentivazione. La procedura di mobilità è ancora aperta ed è possibile aderirvi sino al 18 luglio 2018”.