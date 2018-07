Percorsi di eccellenza all’Istituto Comprensivo Val Varatella di Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Val Varatella rimane aperta durante il mese di luglio ed offre un servizio completamente gratuito a 40 alunni grazie ad un finanziamento europeo.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca punta con questo progetto a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti. Alle scuole è stato richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i suoi bisogni e ne valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.

“Il nostro istituto – dice la dirigente Ivana Mandraccia – ha voluto puntare sul potenziamento delle competenze logico – matematiche e di quelle espressive in lingua madre proponendo un corso di Sartematica ed un laboratorio espressivo”. Il primo, che è già partito, unisce la sartoria alla matematica e alla logica: “Un punto di vista davvero diverso e divertente per mettere in pratica matematica, geometria, tecnica, logica e creatività”, spiega la dirigente. Esperta d’eccezione la professoressa Catia Vollero che insegna al Politecnico Bovisa e alla NABA la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano – Design della moda.

Il secondo corso che partirà la prossima settimana è un laboratorio espressivo che vuole valorizzare le competenze artistico – espressive dei ragazzi. “Anche in questo caso abbiamo richiesto un esperto di eccellenza – spiega Mandraccia – diplomata alla Royal Accademy of Dance, Irene Ciravegna, insegnante del Thedancestudio di Albenga, metterà in risalto le doti a tutto tondo dei nostri alunni dalla recitazione alla scrittura a quegli aspetti tecnici come luci, audio, scenografie che sono fondamentali per la buona riuscita di una rappresentazione”.

I due laboratori saranno strettamente collegati e approderanno ad un obiettivo comune e condiviso, grazie anche alla preziosa collaborazione della professoressa Melissa Giacosa. Per ora le docenti tutor Paola Paolino e Rosa Flora non vogliono ancora svelare quale sarà il prodotto finale. Nel frattempo, però, vogliono “ringraziare i 40 ragazzi che con grande entusiasmo partecipano al progetto e la segreteria dell’Istituto

Comprensivo Val Varatella, senza la cui disponibilità e competente collaborazione nulla di tutto questo si sarebbe potuto realizzare”.