Per non dimenticare

Nel suo ultimo giorno di vita il magistrato antimafia Paolo Borsellino decide di pranzare con la moglie, Agnese, e i figli Manfredi e Lucia.

Quindi li saluta, raccoglie la scorta e chiede di passare dalla madre.

Alle 16:58 il corteo arriva in via D’Amelio, una strada senza uscita.

Il giudice scende dall’auto e si muove verso il citofono.

Farà appena in tempo a suonare: una Fiat 126 imbottita di tritolo esplode uccidendolo sul colpo, assieme ai cinque agenti della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Paolo Borsellino sapeva di andare incontro alla morte.

Forse non quel 19 luglio 1992, forse non in quella via D’Amelio nella quale si recava quasi ogni Domenica per andare a trovare la madre. Ma sarebbe accaduto.

Assieme a Giovanni Falcone, amico e collega nel pool antimafia voluto dal giudice Antonino Caponnetto, era arrivato troppo vicino alla “cupola”, il vertice della catena di comando della mafia.

“Devo sbrigarmi, non ho più tempo”, ripeteva dal 23 maggio di quell’anno, dal giorno in cui Falcone venne fatto saltare in aria assieme alla moglie e agli agenti della scorta.

“Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma una persona come tante altre.

Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà.

Ma l’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento… Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno.”

Paolo Emanuele Borsellino

Palermo, 19 Gennaio 1940

Palermo, 19 Luglio 1992

PRESENTE!

Emanuela Loi, Palermo, 19 Luglio 1992. PRESENTE!

Agostino Catalano, Palermo, 19 Luglio 1992. PRESENTE!

Vincenzo Li Muli, Palermo, 19 Luglio 1992. PRESENTE!

Walter Eddie Cosina, Palermo, 19 Luglio 1992. PRESENTE!

Claudio Traina, Palermo, 19 Luglio 1992. PRESENTE!

