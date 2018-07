Borgio Verezzi. Attimi drammatici poco prima delle 13 di oggi all’interno del “Camping Park Mara” di via Trento Trieste a Borgio Verezzi dove un ragazzino di 9 anni ha rischiato di annegare in piscina.

Dalla prima ricostruzione dell’incidente, sembra che il piccolo sia stato “risucchiato” sott’acqua dal sistema di aspirazione dell’acqua. A quel punto il ragazzino, di origini brasiliane e residente a San Donato Milanese, trattenuto dalla forza della pompa dell’impianto di filtrazione della piscina non riusciva più a risalire in superficie.

di 6 Galleria fotografica Borgio, incidente in piscina al campeggio









Fortuntamente il bagnino si è accorto subito di quello che stava succedendo è si è tuffato, ma sulle prime non è riuscito a liberare il bimbo che continuava ad essere trattenuto dal petto (come dimostra un grosso ematoma riscontrato sul paziente) contro il foro del sistema di aspirazione. Per staccarlo è stato necessario spegnere l’impianto.

Una volta portato fuori dalla piscina, in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Bianca di Borgio Verezzi, a prestare i primi soccorsi ci hanno pensato due infermieri che erano ospiti del campeggio. Sono state effettuate le manovre di rianimazione e, per fortuna, il bambino si è ripreso.

Vista la gravità della situazione, è stato poi chiesto l’intervento dell’elisoccorso Drago che ha poi trasportato il giovane paziente in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova. Secondo fonti mediche non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’incidente sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della stazione di Pietra Ligure e il pm di turno Massimiliano Bolla ha disposto il sequestro delle piscina per effettuare tutte le verifiche tecniche necessarie.

Una delle prime ipotesi avanzata dai militari è che la griglia che solitamente isola il tubo della pompa di aspirazione dell’acqua si sia rotta. Di conseguenza la forza del sistema di filtrazione è aumentata risucchiando letteralmente il bimbo di 9 anni mentre nuotava. A quel punto il bambino è poi rimasto attaccato al bocchettone dal petto.