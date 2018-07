Pattinaggio artistico: Edoardo Parasi si conferma d’oro

Alassio. Un altro titolo tricolore per lo sport alassino. Edoardo Parasi, portacolori dell’Olimpia Roller Team, ha conquistato il primo posto tra i Cadetti nel campionato italiano che sta andando in scena a Folgaria, in Trentino, dal 23 luglio.

“Un’estate davvero pazzesca. Dopo la vela, la kickboxing e l’atletica, anche la rotellistica mette a segno un gran colpo! La notizia mi è stata comunicata ieri sera e mi ha reso felice ed orgogliosa degli sportivi della mia città e di Edoardo che, giovanissimo, vanta un curriculum sportivo di altissimo livello e che aggiunge questo nuovo titolo a un medagliere già fitto”. Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio, commenta così il successo di Edoardo.

Parasi, con un disco impeccabile, solo una leggera sbavatura nell’ultima trottola, e molto ben eseguito ha concluso la sua esibizione con il punteggio di 342,10 aggiudicandosi il titolo italiano, confermando così l’oro ottenuto lo scorso anno a Ponte di Legno.

Anche per Edoardo il plauso dell’amministrazione comunale alassina, che sta valutando idee per omaggiare i numerosi talenti sportivi della città.