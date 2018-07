Passaggio di consegne per i Lions di Spotorno: il nuovo presidente è Alberto Zunino

Spotorno. Nel fine settimana è avvenuto un doppio passaggio di consegne che ha riguardato il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio e il Club gemello francese Le Cannet-Mougins.

Giovedì sera nella splendida location dell’Hotel Tirreno il presidente uscente del club spotornese Giampaolo Calvi ha spillato il suo successore, l’imprenditore Alberto Zunino. Questa la composizione della sua squadra: Primo Vice Presidente e Segretario Rosario Merenda, Secondo Vice Presidente Alida Rota, Cerimoniere Giampaolo Pesce, Censore Silvano Tabo’, Tesoriere Umberto Maddalena, Presidente Responsabile dei soci Antonio Rovere.

La sera successiva analoga cerimonia ha interessato il club gemello, che ha visto alternarsi alla guida Jean Paul Rapuc e Robert Haddad nello splendore dell’hotel La Bastide de Saint Antoine sotto la guida dello Chef stellato Jacques Chibois.

E’ stata in entrambe i casi l’occasione per ricordare ai presenti le numerose azioni a favore delle rispettive comunità e per conferire alcuni riconoscimenti a soci che si sono particolarmente distinti.