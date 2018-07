Vado Ligure/Quiliano. Si è tenuta venerdì scorso, al ristorante Madonna del Monte, la serata del passaggio delle cariche del Lions Club Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia”.

Per l’anno sociale 2018/2019 il presidente del Club sarà Giorgio De Maestri, uno dei soci fondatori del Club. La sua squadra vede Elisa Gauttieri in qualità di vice presidente e cerimoniere, Alba D’Agosta nel ruolo di segretario, Fulvio Canobbio come censore ed infine Pino Bernat, riconfermato tesoriere del Club.

Foto 2 di 2



Accanto a loro tutti i soci del Club, che “si impegneranno affinché ogni iniziativa diventi un successo. Anche quest’anno infatti sono previsti diversi appuntamenti, che vedranno il Lions Club Vado Ligure Quiliano Vada Sabatia occupato su diversi fronti, sempre al servizio del territorio e della popolazione locale”.

“Si inizierà infatti Sabato 7 Luglio, con il New Medical Mistery Tour, l’ ormai consueto appuntamento con il simpatico spettacolo del personale medico dell’ospedale San Paolo di Savona. Inizieremo così l’estate con una serata divertente e benefica, che si terrà anche in questa occasione a Vado Ligure presso i giardini del Lungomare Matteotti”.

“Tanti sono i progetti in previsione per questo nuovo anno sociale ed invariato è l’impegno dell’intero Club nel portare avanti ogni service con attenzione e costanza”.