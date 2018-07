Pietra Ligure. Attimi di panico questa mattina, intorno alle 11, in corso Italia a Pietra Ligure dove un’auto, una Mercedes, che stava transitando sull’Aurelia ha avuto un guasto tecnico con conseguente principio d’incendio.

In pochi secondi la strada è stata letteralmente invasa da un denso fumo bianco che ha spaventato i numerosi passanti e turisti. Fortunatamente dopo qualche minuto, anche grazie all’intervento del personale dei vicini stabilimenti balneari che hanno fatto arrivare sulla via Aurelia delle pompe con l’acqua, l’allarme è rientrato.

Tra i primi ad intervenire anche un milite di Pietra Soccorso, che in quel momento stava passando sull’Aurelia: “L’auto è andata in autocombustione e non si spegneva neanche levando le chiavi dal quadro. Fortunatamente mi è venuto in mente di tirare il freno a mano, mettere la prima marcia e levare la frizione di colpo. A quel punto si è spenta” racconta.

Sul posto sono arrivati subito anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Pietra Ligure.