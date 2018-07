Pallapugno: Vini Capetta Don Dagnino, netto successo sulla Taggese

Andora. Martedì sera intenso in Serie B con ben quattro match dell’ottava di ritorno.

Avanzano Vini Capetta Don Dagnino e Acqua S.Bernardo San Biagio: la quadretta di capitan Grasso supera l’ArGi Arredamenti Taggese per 11-3 (8-2 al riposo), i monregalesi piegano la Speb 11-2 (9-1 alla fine del primo tempo).

Al quarto posto sale la Bcc Pianfei Pro Paschese, ma ci sono voluti ventuno giochi a Levratto e compagni per vincere a Caraglio. Primo tempo con un gioco per parte sino al 5-5, nella ripresa il break di Panero e compagni che salgono sull’8-6 e poi sul 10-7, ma non trovano il colpo del ko. I villanovesi recuperano lo svantaggio per poi chiudere 10-11.

La Virtus Langhe cade a Ceva e resta a -2 dalla zona playoff. Cebani subito avanti (3-0), gli ospiti recuperano lo svantaggio sino all’aggancio sul 5-5 (con decimo gioco alla caccia unica). Balocco spinge in battuta e il Srt Progetti Ceva si porta subito sul 7-5 e poi allunga sul 9-6. La Virtus Langhe chiede time-out, Burdizzo non è al top della condizione e scala centrale al ricaccio, con Devalle ultimo uomo. La formazione di casa concede un solo gioco agli avversari per l’11-7 finale.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-ArGi Arredamenti Taggese 11-3

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

ArGi Arredamenti Taggese: Claudio Gerini, Ivan Orizio, Jacopo Cane, Gianluca Bonavia. Dt: Piero Pellegrini.

Arbitro: Giovanni Olivieri.

I risultati della 19ª giornata:

Salumificio Benese-Bogliano Surrauto Monticellese 11-3

Credito Cooperativo Caraglio-Bcc Pianfei Pro Paschese 10-11

Vini Capetta Don Dagnino-ArGi Arredamenti Taggese 11-3

Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe 11-7

Acqua S.Bernardo San Biagio-Speb 11-2

mercoledì 4 luglio ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Morando Neivese

La classifica: Alfieri Albese 18, Vini Capetta Don Dagnino 16, Acqua S.Bernardo San Biagio 14, Bcc Pianfei Pro Paschese 12, Bogliano Surrauto Monticellese 11, Morando Neivese 10, Virtus Langhe, Salumificio Benese 8, Speb, ArGi Arredamenti Taggese 5, Srt Progetti Ceva 4, Credito Cooperativo Caraglio 3.

Gli incontri del 20° turno:

venerdì 6 luglio ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Salumificio Benese

venerdì 6 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino

sabato 7 luglio ore 17 a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Acqua S.Bernardo San Biagio

sabato 7 luglio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Bogliano Surrauto Monticellese

lunedì 9 luglio ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Srt Progetti Ceva

martedì 10 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Credito Cooperativo Caraglio