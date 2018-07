Pallapugno, Serie C2: Don Dagnino e Spes, un successo e una sconfitta

Andora. La serie positiva della Don Dagnino si è fermata a Caraglio, ma è ripartita nel turno successivo, nel quale gli andoresi hanno superato per 11 a 8 la Valle Bormida. Un altro bel riscatto per i rossoblù, che all’andata erano usciti sconfitti da Monastero Bormida. In classifica gli andoresi sono solitari al sesto posto.

Decima e ultima la Spes, che si consola con la seconda vittoria. Ne ha fatto le spese la Pro Mombaldone, battuta a Legino per 11 a 4. Nel turno seguente i savonesi hanno ceduto all’Augusto Manzo.

I risultati della 13ª giornata del girone B:

Ricca-Albese 11-2

Peveragno-Monastero Dronero 11-9

Castino-Neivese 4-11

Caragliese-Don Dagnino 11-10

Valle Bormida-San Leonardo 11-8

I risultati della 14ª giornata:

Neivese-Peveragno 4-11

Albese-Castino 11-1

Monastero Dronero-Caragliese 11-5

Don Dagnino-Valle Bormida 11-8

San Leonardo-Ricca 2-11

Classifica: Monastero Dronero 13; Ricca 11; Valle Bormida 10; Albese, Peveragno 9; Caragliese, Don Dagnino 8; Neivese 6; San Leonardo 1; Castino 0.

Il programma del 15° turno:

giovedì 19 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo: Castino-San Leonardo

venerdì 20 luglio ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Don Dagnino

venerdì 20 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno-Albese

venerdì 20 luglio ore 21 a Monastero Bormida-Valle Bormida-Ricca

lunedì 23 luglio ore 21 a Caraglio: Caragliese-Neivese

I risultati della 14ª giornata del girone A:

Gottasecca-Castellettese 11-7

Albese Young-Castagnolese 5-11

Pro Paschese-Taggese 10-11

Spes-Pro Mombaldone 11-4

Ceva-Augusto Manzo 6-11

I risultati della 15ª giornata:

Castagnolese-Pro Paschese 11-4

Castellettese-Albese Young 6-11

Pro Mombaldone-Gottasecca 6-11

Taggese-Ceva 11-7

Augusto Manzo-Spes 11-6

L’anticipo del 16° turno:

Castagnolese-Castellettese 11-3

Classifica: Augusto Manzo; Castagnolese 13; Gottasecca 11; Albese Young 9; Taggese 8; Ceva 7; Pro Paschese; Pro Mombaldone, Castellettese 4; Spes 2.

Gli altri incontri del 16° turno:

venerdì 20 luglio ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Augusto Manzo

venerdì 20 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ceva

domenica 22 luglio ore 21 ad Alba: Albese Young-Pro Mombaldone

martedì 24 luglio ore 21 a Dolcedo: Taggese-Spes