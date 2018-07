Pallapugno, Serie B: playoff, vincono le prime tre

Andora. Vincono le prime tre in classifica nella prima giornata dei playoff di Serie B.

Non si ferma la corsa della Alfieri Albese che al Mermet piega la Bcc Pianfei Pro Paschese. Un gioco per parte in avvio, squadre vicine sino al 3-2, poi Gatto e compagni prendono in mano la partita, chiudono il primo tempo sull’8-2, salgono a 10 in avvio di ripresa, prima dell’11-4 finale.

Ad Andora la Vini Capetta Don Dagnino supera la Bogliano Surrauto Monticellese. Grasso e compagni iniziano forte, 3-0, i monticellesi rispondono con due giochi. La formazione di casa si porta a 6, ma gli ospiti restano agganciati alla partita: 6-4 alla pausa. Gatti e compagni si aggiudicano anche il primo gioco della ripresa, Grasso insiste in battuta e la sua squadra non concede giochi agli avversari: 11-5 al termine.

A San Biagio di Mondovì, la Morando Neivese (sempre senza Fenoglio e con Riella in battuta) parte a razzo: 0-2 con entrambi i giochi a zero. I padroni di casa riordinano subito le idee e infilano undici giochi consecutivi.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Bogliano Surrauto Monticellese 11-5

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Bogliano Surrauto Monticellese: Fabio Gatti, Flavio Dotta, Stefano Arossa, Sandro Nada. Dt: Giancarlo Grasso, Sergio Corino.

Arbitro: Daniele Santini.

I risultati della 1ª giornata:

Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese 11-2

Alfieri Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-4

Vini Capetta Don Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese 11-5

La classifica: Alfieri Albese 24, Vini Capetta Don Dagnino, Acqua S.Bernardo San Biagio 19, Bogliano Surrauto Monticellese, Bcc Pianfei Pro Paschese 14, Morando Neivese 11.

Il programma del 2° turno:

giovedì 26 luglio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Vini Capetta Don Dagnino

venerdì 27 luglio ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Alfieri Albese

sabato 28 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua S.Bernardo San Biagio