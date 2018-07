Pallapugno femminile: Murialdo battuto dalla San Leonardo

Murialdo. Il campionato femminile viaggia verso la fine della regular season. Nella penultima giornata continua la corsa della Gymnasium Albese che passa a Canale per 2-9. Successo in trasferta anche per la San Leonardo che vince a Murialdo (2-6 al riposo, 6-9 il finale). Per la Fortezza Savona c’è una sconfitta per forfait.

Il tabellino:

Murialdo – San Leonardo 6-9

Murialdo: Marta Pippo, Simona Roascio, Fabiola Oddone, Mariangela Perfundi (Aurora Icardo).

San Leonardo: Chantal Mishi, Nathalia Di Curzio, Martina Tagliati, Madeleine Di Curzio (Sofia Gerini, Clara Sturloni).

I risultati della 13ª giornata:

Murialdo-San Leonardo 6-9

Virtus Langhe-Fortezza Savona 9-0 forfait

Canalese-Gymnasium Albese 2-9

ha riposato: Subalcuneo

La classifica: Gymnasium Albese 12, Subalcuneo 9, Canalese 7, Virtus Langhe 5, San Leonardo 4, Murialdo 2, Fortezza Savona -1.

Il programma della 14ª giornata:

giovedì 2 agosto ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe

giovedì 2 agosto ore 21 a Savona: Fortezza Savona-Murialdo

giovedì 2 agosto ore 21 a Imperia: San Leonardo-Canalese

riposa: Gymnasium Albese