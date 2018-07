Pallapugno: Bormidese, quarto punto e addio all’ultima posizione

Bormida. in Serie C1 la Sommariva Bormidese riscatta la sconfitta patita all’andata, travolge l’Amici Castello per 11 a 0 e stacca gli stessi dianesi in classifica, lasciando loro l’ultima piazza.

I risultati della 16ª giornata:

Centro Incontri-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-5

Chiarlone Officine Albese Young-Imperiese 11-2

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Torronalba Canalese sospesa sul 6-5, 30-30, prosegue 30 luglio ore 21

San Leonardo-Valle Arroscia 11-9

Sommariva Bormidese-Amici Castello 11-0

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 13; Centro Incontri 12; Torronalba Canalese 11; Valle Arroscia, Imperiese 10; San Leonardo, Chiarlone Officine Albese Young 6; Sommariva Bormidese, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 4; Amici Castello 3.

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo e Torronalba Canalese hanno giocato una partita in meno.

Le partite del 17° turno:

venerdì 3 agosto ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Torronalba Canalese

venerdì 3 agosto ore 21 a San Benedetto Belbo: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-San Leonardo

domenica 5 agosto ore 17 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo

domenica 5 agosto ore 21 a Dolcedo: Imperiese-Centro Incontri

lunedì 6 agosto ore 21 a Diano Castello: Amici Castello-Chiarlone Officine Albese Young

In Serie C2 nona sconfitta per la Don Dagnino, che non è riuscita a bissare il successo dell’andata sulla Neivese. Anche la Spes ha subito il riscatto degli avversari, cedendo al Ceva, squadra che all’andata aveva nettamente battuto.

I risultati della 17ª giornata del girone B:

Valle Bormida-Monastero Dronero 0-11

Ricca-Castino 11-3

Neivese-Don Dagnino 11-5

San Leonardo-Peveragno 7-11

Albese-Caragliese 11-3

Classifica: Monastero Dronero 15; Ricca 13; Peveragno 11; Valle Bormida 10; Albese, Caragliese 9; Don Dagnino 8; Neivese 7; San Leonardo 2; Castino 0.

Albese e Caragliese hanno giocato una partita in meno.

Il programma del 18° turno:

mercoledì 1 agosto ore 21 ad Alba: Albese Young-Taggese

mercoledì 1 agosto ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Pro Mombaldone

mercoledì 1 agosto ore 21 a Savona: Spes-Pro Paschese

mercoledì 1 agosto ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castagnolese-Augusto Manzo

mercoledì 1 agosto ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Ceva

I risultati della 17ª giornata del girone A:

Augusto Manzo-Albese Young 11-8

Pro Paschese-Castellettese 11-9

Ceva-Spes 11-3

Pro Mombaldone-Castagnolese 5-11

Taggese-Gottasecca 9-11

Classifica: Augusto Manzo, Castagnolese 14; Gottasecca 13; Albese Young 11; Taggese, Ceva 8; Pro Paschese 6; Pro Mombaldone, Castellettese 4; Spes 3.

Il programma del 18° turno:

mercoledì 1 agosto ore 21 a Caraglio: Caragliese-San Leonardo

mercoledì 1 agosto ore 21 a Neive: Neivese-Monastero Dronero

mercoledì 1 agosto ore 21 a Rocchetta Belbo: Castino-Valle Bormida

mercoledì 1 agosto ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Albese

mercoledì 1 agosto ore 21 a Peveragno: Peveragno-Ricca