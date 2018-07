Pallapugno: Bormidese e Don Dagnino sconfitte dalle capolista

Bormida. Secca sconfitta nel campionato di Serie C1 per la Sommariva Bormidese, che non è riuscita a strappare nemmeno un gioco dallo sferisterio di Cuneo, dov’era ospite della prima in classifica.

I risultati della 15ª giornata:

Centro Incontri-Valle Arroscia 11-0 forfait

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Chiarlone Officine Albese Young 6-11

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Sommariva Bormidese 11-0

Torronalba Canalese-San Leonardo 11-0

Imperiese-Amici Castello 11-8

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 13; Centro Incontri, Torronalba Canalese 11; Valle Arroscia, Imperiese 10; San Leonardo, Chiarlone Officine Albese Young 5; Banca Alba Olio Desiderio Ricca 4; Amici Castello, Sommariva Bormidese 3.

Le partite del 16° turno:

giovedì 26 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

venerdì 27 luglio ore 21 ad Alba: Chiarlone Officine Albese Young-Imperiese

sabato 28 luglio ore 17 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Torronalba Canalese

sabato 28 luglio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Valle Arroscia

domenica 29 luglio ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Amici Castello

In Serie C2, la Don Dagnino si è arresa alla capolista Monastero Dronero ed è scesa in settima posizione. La Spes ha centrato una bella vittoria sul campo della Taggese, grazie alla quale spera ancora di poter evitare l’ultima posizione.

I risultati della 16ª giornata del girone B:

Castino-San Leonardo 3-11

Monastero Dronero-Don Dagnino 11-3

Peveragno-Albese 11-6

Valle Bormida-Ricca 4-11

Caragliese-Neivese 11-1

Classifica: Monastero Dronero 15; Ricca 12; Peveragno; Valle Bormida 10; Albese, Caragliese 9; Don Dagnino 8; Neivese 6; San Leonardo 2; Castino 0.

Il programma del 17° turno:

Valle Bormida-Monastero Dronero 0-11 forfait

mercoledì 25 luglio ore 21 a San Benedetto Belbo: Ricca-Castino

venerdì 27 luglio ore 21 a Neive: Neivese-Don Dagnino

domenica 29 luglio ore 16 a Imperia: San Leonardo-Peveragno

domenica 29 luglio ore 21 ad Alba: Albese-Caragliese

I risultati che hanno completato la 16ª giornata del girone A:

Gottasecca-Augusto Manzo 11-7

Pro Paschese-Ceva 11-3

Albese Young-Pro Mombaldone 11-2

Taggese-Spes 8-11

Classifica: Augusto Manzo, Castagnolese 13; Gottasecca 12; Albese Young 10; Taggese 8; Ceva 7; Pro Paschese 5; Pro Mombaldone, Castellettese 4; Spes 3.

Il programma del 17° turno:

mercoledì 25 luglio ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Albese Young

venerdì 27 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Castellettese

venerdì 27 luglio ore 21 a Ceva: Ceva-Spes

domenica 29 luglio ore 16 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Castagnolese

domenica 29 luglio ore 16 a Taggia: Taggese-Gottasecca