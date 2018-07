Pallapugno, archiviata l’undicesima giornata del campionato femminile

Murialdo. Il campionato femminile è giunto alla quarta giornata di ritorno. La Gymnasium Albese viaggia imbattuta, superando a Dogliani la Virtus Langhe per 1-9. Tengono il passo Subalcuneo (che nello sferisterio di casa si impone per 9-5 sulla San Leonardo, 5-3 alla pausa) e Canalese (con una vittoria in rimonta e con sole tre giocatrici: il Murialdo va al riposo sul 5-3, prima del 5-9 finale).

Il tabellino:

Murialdo-Canalese 5-9

Murialdo: Marta Pippo, Simona Roascio, Fabiola Oddone, Mariangela Perfundi (Aurora Icardo).

Canalese: Cristina Taliano, Milena Cavagnero, Georgiana Ioana Lais.

Facendo un passo indietro, nel turno precedente, giovedì 12 luglio, la Fortezza Savona è stata nettamente sconfitta ad Imperia dalla San Leonardo.

L’esito del 10° turno:

San Leonardo-Fortezza Savona 9-1

Gymnasium Albese-Subalcuneo 9-3

Canalese-Virtus Langhe 9-1

ha riposato: Murialdo

I risultati dell’11ª giornata:

Subalcuneo-San Leonardo 9-5

Murialdo-Canalese 5-9

Virtus Langhe-Gymnasium Albese 1-9

ha riposato: Fortezza Savona

La classifica: Gymnasium Albese 10, Subalcuneo 8, Canalese 7, Virtus Langhe 4, Murialdo, San Leonardo 2, Fortezza Savona 0.

Il programma del 12° turno:

sabato 21 luglio ore 20 a Imperia: San Leonardo-Virtus Langhe

domenica 22 luglio ore 20 a Savona: Fortezza Savona-Subalcuneo

lunedì 23 luglio ore 18,30 ad Alba: Gymnasium Albese-Murialdo

riposa: Canalese