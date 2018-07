Vado Ligure. Anche quest’anno la Pallacanestro Vado ha organizzato il camp a Bardonecchia, in Piemonte.

I bambini che hanno partecipato, dal 24 al 30 giugno, erano di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. “Abbiamo lavorato sui campi da basket mattina e pomeriggio compresi, toccando sia la parte fisica sia quella tecnico-tattica, e soprattutto l’aspetto cognitivo-mentale del gioco. Abbiamo inserito una gita il mercoledì, sicuramente impegnativa ma fatta apposta per accrescere la gioia di poter raggiungere una meta con le proprie forze” spiegano i dirigenti vadesi.

“Insomma – proseguono -, è stata una settimana intensa dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista emotivo. Per qualcuno era la prima esperienza lontano da casa, per altri no; è comunque servita per crescere ed essere più autonomi (la base di ogni nostra attività, senza quella non si parte!). Ci si è potuti confrontare con bambini e ragazzi più grandi o più piccoli che non si conoscevano, ci si è aiutati e confortati a vicenda… un’esperienza che chi ha vissuto non vede l’ora di ripetere e che secondo noi va fatta almeno una volta nella vita!”.