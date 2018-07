Pallacanestro Alassio, stagione da record: tanti iscritti, tre titoli regionali, due finali nazionali e vari piazzamenti

Alassio. È stata una grandissima stagione, quella appena conclusa, per la Pallacanestro Alassio con tre titoli regionali, due finali nazionali, un secondo posto in Coppa Liguria, un terzo posto regionale, giocatori convocati nelle selezioni provinciali, regionali e tanti altri riconoscimenti che premiano un lavoro di staff che ha portato a superare le duecento iscrizioni.

Partendo da uno staff tecnico formato da sei allenatori (Laura Ciravegna, Serena Vittone Serena, Marco Mangia, Fabio Devia, Fulvio Bracco, Giacomo Cacace) e cinque istruttori minibasket (Laura Ciravegna, Veronica Ardoino, Elisabetta Tomati, Roberto Dorindo) considerando sia il settore maschile e femminile,.

Andiamo nel dettaglio con una carrellata sui vari campionati iniziando da quelli maschili.

L’Under 20 maschile, disputando un campionato quasi interamente sottoleva, gioca alla pari molte partite contro compagini con diversi giocatori che fanno già parte dei Roster delle prime squadre seppur chiudendo come fanalino di coda.

L’Under 16 maschile è la squadra maggiormente cresciuta durante l’anno, chiude il campionato a metà classifica e in Coppa Liguria, dopo sei vittorie su sei disputa la finale regionale con il Lavagna cedendo solo a una squadra che ha disputato il campionato di Eccellenza in Piemonte.

L’Under 15 maschile ottiene un ottimo terzo posto nel girone A imperiese-savonese sfiorando l’accesso ai playoff regionali tra le migliori otto squadre liguri con una squadra per metà formata da atleti nati nel 2003 e metà 2004.

L’Under 14 maschile disputa il campionato elite, stupisce tutti a livello regionale, ottiene un ottimo terzo posto finale e nel 3c3 del Join The game vince sia il titolo provinciale che quello regionale accedendo alle finali nazionali Regionali di Jesolo tra le migliori squadre d’Italia dove su 35.000 ragazzi che hanno iniziato il percorso si trovano tra i migliori 320.

L’Under 13 vince il Titolo Regionale ottenendo il primo posto nel proprio girone imperiese-savonese e superando nei playoff Chiavari, Rapallo e Busalla. Titolo Regionale anche al Join The Game ottenendo, insieme ai compagni più grandi, una doppietta unica e difficilmente ripetibile giocandosela, a Jesolo, alla pari con le migliori compagini d’Italia.

Gli Esordienti 2006-07 disputano il loro primo vero campionato, ottengono qualche bella vittoria in un girone savonese difficile ma che li ha visti crescere durante la stagione.

Nel settore femminile sono state diverse le soddisfazioni per le squadre targate Blue Ponente.

In Serie C femminile la prima squadra prosegue il proprio percorso nel valorizzare le giovani del vivaio, chiude all’ottavo posto e accede ai playoff cedendo alla compagine che poi ha ottenuto il primo posto conquistando la serie B, l’Amatori Savona.

L’Under 16 femminile chiude al settimo posto, ottiene qualche bella vittoria e soprattutto trova diverse ragazze pronte per i campionati senior oltre a ricevere la chiamata per una giocatrice nella selezione regionale 2003 al Trofeo delle Regioni.

L’Under 14 femminile, dopo uno splendido percorso, ottiene il secondo posto regionale cedendo in finale solo al fortissimo Pegli che alle finali nazionali arriva terzo in Italia con due giocatrici convocate nella nazionale azzurra.

Le Esordienti femminili gialloblù ottengono un insperato accesso alle final four regionali e li cedono in semifinale con Spezia ma superano Genova ottenendo un ottimo terzo posto.

Detto del settore giovanile sia maschile che femminile il fiore all’occhiello dei gialloblu rimane il settore Minibasket con i bimbi e le bimbe che vanno dai 4 agli 11 anni. Anche qui la Pallacanestro Alassio ha fatto giocare e divertire i propri bimbi nelle varie categorie: Aquilotti Senior 2007-08 con due squadre, Aquilotti Junior 2008-09 con una squadra, Scoiattoli 2009-10 e Pulcini 20010-11-12 con tante squadre e terzetti che durante la stagione hanno iniziato ad approcciarsi al minibasket.

“È stata una bellissima stagione e innanzitutto ringraziamo le famiglie per la fiducia che ci hanno dato sperando di averla ricambiata. Siamo contenti per l’ottimo andamento nei vari campionati ma non dimentichiamo la partecipazione a tornei nazionali a Farigliano, Rimini, Biella, Bielmonte, Varese, Jesolo, Roma portando il nome di Alassio in giro per l’Italia. Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff tecnico diretto da Laura Ciravegna che allena anche a livello federale essendo capo allenatore della selezione regionale ligure e nel centro tecnico nazionale. Ad Alassio abbiamo una carenza strutturale e è difficile allenarsi con continuità considerando che il palazzetto è l’unico campo dove possiamo fare attività nelle giovanili ma siamo convinti che a breve si possano trovare soluzioni per metterci alla pari con le cittadine limitrofe. Anche in estate non andiamo in vacanza, ci sono le partitelle al campetto delle Ollandini, i due camp estivi a Calizzano e stiamo già pianificando la futura stagione per fare in modo che i ragazzi, le ragazze e le famiglie alassine che hanno scelto o sceglieranno la pallacanestro siano pienamente soddisfatte. A tal proposito, per la nuova stagione, chi volesse avere informazioni si possono contattare Fabio al 3391383659, Laura al 3392737608, mandare una mail a pallacanestroalassio@virgilio.it o contattare le pagine social Instagram o Facebook”.