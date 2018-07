Palio Storico di Albenga, la Taberna dei Forzieri ringrazia la Croce Bianca con una raviolata

Albenga. “Grazie alla croce bianca di Albenga per il prezioso servizio di assistenza sanitaria garantito durante l’intera manifestazione del Palio Storico di Albenga”. E’ questo il ringraziamento che arriva dalla Taberna dei Forzieri che, per tutta la durata della manifestazione, ha trovato spazio all’interno dei locali del Centro Aiuto Vita Ingauno.

“Girando per i carruggi del centro storico, ad ogni angolo, abbiamo avuto militi in tuta arancione che hanno speso il loro tempo per gli altri. Una vera squadra con una storia fatta di dedizione e solidarietà che la croce bianca di Albenga importa anche nel palio storico, arrivando persino a confezionare i pasti per tutte quattro le serate, destinati ai volontari della protezione civile e ai figuranti”.

Per questa ragione, i cantinieri della Taberna dei Forzieri desiderano ringraziare “i volontari, ben 25 per sera che hanno operato dentro le mura durante il Palio per il servizio sanitario e 12 nella cucina della sede della croce bianca per confezionare un migliaio di pasti. Per loro organizziamo, domani sera, alle 20.30, una raviolata con, a seguire, tigelle. Sarà un gesto semplice di autentica gratitudine al presidente Dino Ardoino, al suo vice Piera Grasso e ai volontari e soccorritori per le preziose energie e per l’entusiasmo che hanno dedicato in questi 4 giorni senza riserve agli albenganesi, nel nome della pubblica assistenza di Albenga”.