Palio Storico di Albenga 2018, la Pulcherrima Puella

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Un evento bello, dinamico, divertente e agonistico come il Palio Storico di Albenga, che si sviluppa durante quattro serate, quest’anno dal 19 al 22 luglio, non poteva non avere un momento dedicato alla bellezza della donna e lo fa con una sfilata delle quattro fanciulle che rappresentano i quartieri che si contendono il titolo. Un’apposita giuria, di cui ho l’onore di far parte, eleggerà questa sera la Pulcherrima Puella, la più bella delle quattro, tenendo conto della bellezza, della grazia, del portamento e della fedeltà storica della veste che indossa.

Il Palio Storico di Albenga, nato nel 2010 con il nome di Palio dei Rioni, è un evento di grandissimo successo e di grande richiamo turistico che ci riporta ogni anno nel Medioevo, con i quattro quartieri, Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro, in competizione in vari giochi per conquistare il Palio. Il “tiro con l’arco”, il “tiro alla fune”, “la famiglia medievale va in guerra a cavallo” e “abbatti le torri” sono i giochi attraverso i quali i quartieri si contendono il Palio, con gare che si disputano in ognuna delle quattro serate.

Una bellissima festa che coinvolge tutto lo splendido centro storico con giochi, cortei, figuranti, locali e taberne che propongono menu medievali, musicisti, giullari e spettacoli di grande impatto.

Faccio un piccolo cenno su Albenga, città romana e medievale con un aspetto ancora in parte risalente ai secoli XII-XIV, testimoniata dalle numerose torri per cui è famosa.

Con un impatto urbano ancora prevalentemente romano, a cui si è sovrapposto l’abitato medievale, Albenga costituisce un esempio unico in Liguria di continuità urbana tra romanità, medioevo ed età moderna. Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro sono i quattro quartieri in cui era divisa la città nel Medioevo, prendendo il nome da chiese che vi sorgevano.

Allegria e divertimento per il Palio Storico di Albenga organizzato in modo perfetto dall’Associazione Palio Storico di Albenga e dall’Amministrazione Comunale e che coinvolge anche moltissime persone dei quartieri che si prodigano senza risparmio durante tutto l’anno per preparare al meglio questo evento così importante per Albenga.

Ed ora veniamo alle Puelle, quattro belle fanciulle che esprimono la loro bellezza al naturale, tutte molto aggraziate ed emozionate. Sono Alessia Ravotti per Sant’Eulalia, Daisy Tripodi per San Giovanni, Giulia Raffo per Santa Maria, Francesca Danini per San Siro. Per queste ragazze stasera esprimeremo un giudizio in seguito al quale verrà conferito ad una di loro il titolo di Pulcherrima Puella.

Sarà difficile per me, perché sono tutte così giovani, pulite e naturalmente belle, che le premierei tutte. Ma ogni gara ha un vincitore, quindi anche in questo caso, con gli altri membri della giuria, dovremo scegliere.

La bellezza per me è un concetto molto pieno e mai assoluto. Non riesco a vedere bellezza se non c’è un senso delle cose e la bellezza esteriore, per me, non può prescindere da quella interiore. Sono due sfere che, amalgamandosi, creano l’autentica bellezza di una persona. La bellezza è sì fatta di lineamenti fini e di grazia nei movimenti del corpo, ma è anche nei pensieri, nelle espressioni e nel carattere.

È stato un peccato per me non poter fare due chiacchiere con queste bellissime fanciulle per conoscerle, ma sono sicura che si tratti di ragazze stupende e sarà difficilissimo farne vincere solo una. Io ne farei vincere…almeno quattro!

Grazie a Chiara Bosisio per le sue bellissime foto.

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia: clicca qui per leggere tutti gli articoli