Palio Storico di Albenga 2018 e La Duecentesca, ecco chi sono i figuranti che hanno animato la festa

Albenga. A chiusura di questa bellissima edizione del Palio Storico di Albenga, molte persone hanno chiesto chi fossero tutti i figuranti e gli artisti in abiti medievali che, mescolandosi tra i personaggi locali, hanno animato le quattro serate, pur senza togliere la luce ai protagonisti, appunto i quartieri in gara.

Il centro storico per quattro giorni si è letteralmente trasformato, facendo una grande passo indietro nel tempo e rievocando storie medievali in un clima di grande festa. Tra tutti i personaggi locali di Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro, i quattro quartieri di Albenga in gara per conquistare l’ambito stendardo, c’erano presenze forti, che hanno invaso ogni spazio e che hanno contribuito a portare in città la “medievalità” necessaria per rievocare quel periodo storico: erano i cento figuranti perfettamente abbigliati e acconciati de La Duecentesca di Milano, associazione storica culturale composta da gruppi di rievocatori che da diverse edizioni mette a disposizione tutto il suo sapere in tema di storicità, trascorrendo quattro giorni a stretto contatto con la realtà albenganese e fondendosi con essa.

La Duecentesca, con i suoi cento figuranti, di cui alcuni erano parte anche di altri gruppi, ma tutti coordinati da questa solida associazione, ha portato anche musicisti, giocolieri, mangiafuoco, giullari ed esperti di combattimento. Tre dei rievocatori de La Duecentesca erano parte della giuria per l’elezione della Pulcherrima Puella e hanno valutato con severa attenzione ogni parte degli abiti e delle calzature indossate dalle quattro fanciulle. Essendo una manifestazione storica, la loro esperta valutazione ha avuto un peso maggiore rispetto alla bellezza, che era comunque un prerequisito.

Quest’anno in Piazza San Michele la Duecentesca ha affrontato il tema del passaggio dei Templari ad Albenga in uno spettacolo di grande fascino che ha visto, oltre alla ricerca del Santo Gral, elementi essenziali come fuoco, musica, mistero, danze e combattimenti.

“Questo è stato un Palio Storico particolarmente affascinante e che ci ha gratificato molto. La grande partecipazione del pubblico ci ha reso orgogliosi di aver contribuito alla riuscita di questa grandiosa manifestazione. È la sesta edizione in cui veniamo coinvolti e questa è stata sicuramente di grande impatto,anche grazie allo spettacolo finale che ha visto i nostri artisti, combattenti e rievocatori fondersi con i personaggi dei quartieri in gara senza praticamente aver provato le scene, in una situazione di quasi improvvisazione. Il risultato straordinario è stata la nostra grande soddisfazione, oltre ovviamente al grande piacere di lavorare e confrontarsi con le associazioni locali e l’Amministrazione Comunale di Albenga con cui c’è grande intesa” è il commento di Raffaele Di Consiglio, presidente de La Duecentesca, che ha presentato il Palio per tutte le quattro serate, creando nel pubblico un grande coinvolgimento.