Albenga. Si chiude il sipario sul Palio storico 2018 ed è già momento di bilanci e dati. Ad aggiudicarsi lo stendardo creato da Umberto Padovani e a vincere il Palio Storico il Quartiere Santa Maria e dopo un’attenta valutazione dei requisiti anche di storicità della giuria la Pulcherrima Puella che si è aggiudicata il titolo è del quartiere di Sant’Eulalia, Alessia Ravotti. Il “premio storicità”, invece, è stato assegnato al rione San Giovanni.

A trarre le conclusioni dopo quattro giorni di Palio, nonostante una serata purtroppo rovinata dal maltempo, sono il sindaco Giorgio Cangiano e l’assessore al turismo Alberto Passino, visibilmente soddisfatti per la perfetta riuscita della manifestazione clou dell’estate ingauna: “Davvero un bilancio positivo – affermano il Podestà Giorgio Cangiano e l’assessore al turismo Alberto Passino – la partecipazione e l’entusiasmo sono stato altissimi, migliaia di persone , residenti e turisti, hanno letteralmente invaso il centro storico e l’atmosfera di festa ha contagiato tutti, bambini, adulti, famiglie. Cantine, locali, taberne affollate e attività commerciali che hanno saputo offrire una bella immagine della città a turisti e residenti. L’evento davvero complesso si è rivelato perfetto sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello organizzativo. Un ringraziamento davvero sentito va a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita della manifestazione”.

di 9 Galleria fotografica Successo per l'edizione 2018 del Palio di Albenga









“Organizzatori, associazione palio, Forze dell’ordine e polizia locale, protezione civile, pubblica assistenza e dipendenti comunali. Un grazie a tutti. Una menzione di encomio anche per SAT che ha garantito per tutti i quattro giorni del Palio pulizia e decoro. La raccolta differenziata ha funzionato bene, contenitori svuotati, un servizio assicurato durante tutte le serate, l’azienda SAT difatti ha ripulito ogni mattina vicoli e strade e svuotato cestini. Un bilancio positivo e numeri importanti come presenze in città che ci rendono davvero soddisfatti”, concludono sindaco e assessore al turismo.

Afferma la presidente dell’associazione Palio storico Piera Olivieri: “Credo di poter affermare che l’edizione appena terminata del Palio Storico di Albenga abbia ottenuto un riscontro positivo. Aver puntato di più sulla storicità diminuendo anche il numero delle cantine ha pagato in termini qualitativi. Alcune cose indubbiamente vanno ancora riviste e per questo l’associazione Palio è aperta alle proposte di tutti. Un grazie va rivolto a tutti coloro che a diverso titolo hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, dai membri dell’associazione agli sponsor, dai quartieri a tutti i giocatori, dall’amministrazione comunale agli uffici, dalla “Duecentesca” al numeroso pubblico che ci ha seguito. Un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che con il loro lavoro hanno permesso che lo spettacolo si realizzasse in assoluta sicurezza. Ed ora in attesa della edizione numero 10 del Palio vi aspettiamo alla cena medievale del 30 luglio”, conclude la presidente.

Un plauso è stato rivolto anche al Coc (Centro Operativo Comunale), che al secondo piano del palazzo comunale ha gestito tutta la complessa macchina della sicurezza dell’evento. Prima dell’inizio delle serate si è svolto il rituale briefing: carabinieri, polizia municipale, protezione civile, croce bianca, ma anche tantissimi volontari che fanno parte delle associazioni combattentistiche e d’arma, oltre allo sforzo dei dipendenti comunali che per quattro sere dismettono i panni di dirigenti e funzionari per indossare quelli medioevali, lavorando a funzioni che sono lontane da quelle che svolgono normalmente ma che interpretano con passione e coinvolgimento.

Afferma il vice sindaco Riccardo Tomatis, responsabile della sicurezza del centro operativo comunale per questo evento: “Il palio negli ultimi anni è cresciuto moltissimo come presenze e contestualmente è cresciuta però anche la complessità e la difficoltà nel gestire ogni aspetto della sicurezza regolate da nuove norme più impegnative e ferree. Anche in questo anno i 4 giorni del palio si sono svolti senza problemi particolari e in sicurezza e per questo intendo davvero ringraziare tutti coloro che a vario titolo vi hanno dedicato il loro tempo e la loro professionalità”.

“Pensare poi che tanti giovani rinuncino a fare festa durante le serate del palio per dare il loro contributo alla buona riuscita della manifestazione mi convince sempre di più del valore delle nuove generazioni”, conclude Tomatis.