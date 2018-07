Palio di Albenga, arriva la “Cantina dei forzieri” del Centro Aiuto Vita Ingauno

Albenga. Debutta quest’anno, per la prima volta, al palio storico di Albenga la nuova “cantina dei forzieri”. Nella sua sede di Via Episcopio 2, il Centro Aiuto Vita-ingauno ha messo insieme una squadra di volontari affiatata e già collaudata, per far scoprire la storia e i sapori dell’Albenga medioevale.

“Da giovedì pomeriggio, alle ore 18.30 e fino a domenica notte, alla cantina dei “forzieri” si lavorerà senza sosta per servire ai commensali, in stile medioevale, “cibi e bevande” e poter bere o mangiare qualcosa di diverso dal solito. Zemino alla ligure, trippa in umido, cinghiale marinato, stracotto e servito con pane bruscato, tigelle e panissa insieme a tanta atmosfera di allegria e di divertimento. Il palio storico di Albenga 2018 sarà per la nuova cantina l’occasione per riempire i forzieri del Centro Aiuto Vita ingauno con latte, pannolini ed omogeneizzati destinati ad aiutare tante famiglie dell’albenganese” spiegano dall’associazione.

“Sono molti gli sponsor che hanno sostenuto questa nuova avventura e che al termine del palio saranno citati uno ad uno per i doverosi ringraziamenti. Adesso la Taberna dei forzieri è in modalità ‘work in progress’, per cercare di ricomporre un ambiente caratteristico di fronte al Battistero, dove andare a riscoprire sapori autentici in una cornice piacevole, ospitale e festaiola. Perchè questo Palio storico di Albenga 2018 sia davvero eccezionale per la nostra città e attiri tanta gente da tutta la Liguria. Albenga deve diventare la regina della Liguria” conclude Ginetta Perrone dal Centro Aiuto Vita ingauno.