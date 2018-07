Ore d’ansia per un carabiniere in servizio a Savona: è disperso sui sentieri della valle Gesso

Entracque. Sono ore di apprensione per un carabiniere in servizio nella caserma di Savona, A.B., 51 anni, che risulta disperso in montagna nella zona del rifugio Genova, in valle Gesso, nel comune di Entracque.

Secondo quanto trapelato, ieri il militare aveva raggiunto il Piemonte per fare un’escursione sui sentieri della Valle Gesso. L’uomo ha parcheggiato l’auto nella zona del Lago delle Rovine ed è partito per la camminata, ma non è poi tornato. L’allarme è scattato in serata e sono subito partite le operazioni di ricerca che stanno impegnando i carabinieri di Borgo San Dalmazzo, i vigili del fuoco con l’unità UCL, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Al momento le ricerche sono concentrate sui sentieri intorno al rifugio e da questa mattina sono entrate in azione anche le unità cinofile e l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco.

Sembra che l’ultimo segnale del cellulare del carabinieri sia stato captato ieri pomeriggio alle 15.