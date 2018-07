Ordine del giorno per la commessa Piaggio, le minoranze di Finale lasciano l’aula: Pd all’attacco

Finale Ligure. “La Lega e i Cinque Stelle, paladini del lavoro e dello sviluppo a parole hanno mostrato il loro vero volto”. E’ questo il commento del circolo del Pd di Finale Ligure a seguito del consiglio comunale tenutosi qualche giorno fa nella sede del municipio di via Pertica.

In quella sede, ricorda il segretario Mimmo Rizzi, “tutta la minoranza del consiglio comunale di Finale Ligure ha preferito abbandonare l’aula per non votare un ordine del giorno che invitava il governo a confermare il finanziamento di 766 milioni di euro in 15 anni alla Piaggio Aereo per la costruzione e lo sviluppo tecnologico del nuovo aereo P.2HH”.

“La Piaggio è stata 100 anni a Finale, ora ha un nuovo stabilimento a Villanova di Albenga, occupa circa 1.300 dipendenti con alte professionalità, molti dei quali sono finalesi e della provincia di Savona, molti sono ingegneri e tecnici di alta specializzazione. Dunque un valore e un vanto per l’industria italiana. Le motivazioni di tale comportamento è che non sapevano, che non hanno letto bene, che avevano bisogno di approfondire una questione Piaggio, da giorni presente su tutti i giornali locali e nazionali. Non ci sono parole. Il Pd è per il lavoro e per l’occupazione”.