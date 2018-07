Orco Feglino, provinciale chiusa al traffico domenica durante la processione per la festa patronale

Stella. Strada provinciale 27bis tra Finalborgo e Orco Feglino chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il Km 6+390 e il Km 7+195 dalle 18.15 alle 19 circa di domenica, in occasione della processione per la festa patronale. Lo ha deciso la prefettura di Savona su richiesta dello stesso Comune di Orco Feglino.

La strada sarà chiusa per il tempo necessario allo svolgimento della processione religiosa di Santa Maria Maddalena, in programma domenica. L’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione, e predisporre la segnaletica agli incroci che interessano la manifestazione in modo che tutti gli automobilisti siano informati della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Il divieto non si applica ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.