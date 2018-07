Finale Ligure. Le ragazze del TC Genova e il TC Finale maschile possono festeggiare la promozione dalla Serie C alla B.

Nelle due sfide decisive “secche” di ieri, domenica 1 luglio, le biancorosse hanno espugnato i campi del TC Anzio al doppio di spareggio dopo essere state in svantaggio 2-1 dopo i singolari, mentre i giallorossi del ponente ligure hanno battuto nel derby il Park Genova per 4-2.

Ad Anzio il TC Genova ha esordito con il successo di Elixienne Lechemia che ha lasciato un solo game per set a Di Pietro. Le padrone di casa hanno però firmato il momentaneo sorpasso. Prima Davato ha regolato 6/4 6/1 Deborah Ginocchio, poi La Cerra ha superato 6/4 6/0 Giorgia Ravera.

Genova ha pareggiato i conti con Giulia Assereto e la Lechemia, duplice 6/1 a Davato e La Cerra. Sul 2-2 si è così reso necessario il doppio di spareggio e le stesse coppie hanno fatto registrare curiosamente lo stesso risultato, con Assereto e Lechemia che hanno regalato il definitivo 3-2 alle biancorosse.

Lo spareggio maschile giocato a Genova ha premiato Finale nel derby ligure. Il Park è andato subito sotto dopo i due primi match. Lorenzo Apostolico ha battuto 7/6 6/4 Marco Micali, mentre Biagio Gramaticopolo ha portato a casa il punto in virtù di una rimonta che lo ha premiato per 2/6 7/5 6/2.

Matteo Micali si è trovato in vantaggio per 6/2 4/3, ma ha poi sciupato qualche occasione per allungare nel secondo set. All’ottavo game su servizio Finale, Micali ha perso il game da 40-15 e poi sul 5/5, il gialloblù si è di nuovo trovato in vantaggio 40-0 sul servizio dell’avversario. Qualche errore di troppo per il giocatore di casa, ma va detto che Biagio Gramaticopolo ha giocato senza paura e con grande regolarità.

Anche Kevin Albonetti ha alzato bandiera bianca contro Civarolo, che si è imposto 7/6 6/4, così l’unico punto in singolare per il Park lo ha firmato De Berchi, 6/4 6/3 su Ghigliazza.

In doppio i fratelli Micali si sono riscattati e hanno battuto 6/3 6/4 Apostolico e Civarolo. Il doppio fra Albonetti e De Berchi da una parte e Baglietto Gramaticopolo dall’altra è così risultato decisivo. Finale se lo è aggiudicato per 6/4 4/6 7/5, con i gialloblù avanti nel terzo 5/3 e servizio. Su servizio di De Berchi, Finale ha firmato il break dando vita alla rimonta che ha regalato ai giallorossi la promozione.

“A distanza di tre anni torniamo in Serie B dopo una vittoria soffertissima al Park Genova – dicono i dirigenti finalesi -. È stata una stagione lunghissima, con un campionato di Serie C in Liguria letteralmente dominato, e con uno spareggio promozione che oggi ci ha visto più di una volta uscire da situazioni complicatissime in quasi tutti gli incontri. Innanzitutto una doverosa menzione al nostro neo acquisto Matteo Civarolo, che siamo stati contentissimi di avere con noi in squadra e che ha dimostrato grande serietà dalla prima all’ultima giornata. Un enorme grazie ai nostri maestri Lorenzo Apostolico, che chiude imbattuto in singolare il campionato, e Giorgio Ghigliazza, arrivato un po’ appannato al finale di stagione, ma decisivo nella prima parte del campionato. Un enorme abbraccio poi ai nostri giovani Biagio Gramaticopolo e Lorenzo Baglietto, che oggi ci hanno regalato il punto della vittoria al termine di un doppio che sarà difficile dimenticare. Sono stati tantissimi i tifosi che oggi ci hanno spinto nei momenti difficili; è stato emozionante vedere tanto affetto intorno ai nostri ragazzi. Obiettivo raggiunto: nel 2019 giocheremo in Serie B!“.