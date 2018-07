Nuovo sito della Fiera del Bestiame, interrogazione dei consiglieri di opposizione

Carcare. Un’interrogazione per chiedere al sindaco informazioni sul nuovo sito dedicato alla Fiera del Bestiame di Carcare. A firmarla sono i consiglieri Comunali di Opposizione “Lorenzi Sindaco” consiglieri di opposizione Alessandro Lorenzi, Rodolfo Mirri e Daniela Lagasio.

“Abbiamo presentato in mattinata una interrogazione sulla Titolarità del dominio web – Sito internet www.anticafieradelbestiame.com. Premesso che siamo a favore dell’uso e della diffusione delle tecnologie informatiche che consentono un diverso approccio comunicativo tra cittadinanza ed amministrazione pubblica; considerato che è stato dato ampio risalto, sui media e sul sito internet ufficiale del Comune di Carcare, di un aggiornamento del sito di cui in oggetto; constatato che l’art. 35 del DPR 633/1972, stabilisce l’obbligo, per il contribuente intestatario della Partita IVA che disponga di un sito web, di indicare nella relativa home page l’identificazione del soggetto titolare del dominio con partita IVA oppure Codice Fiscale o altro; chiediamo al sindaco alcune informazioni” dicono i consiglieri della lista “Lorenzi Sindaco”.

“Chiediamo al sindaco di conoscere quanto segue: perché non compaiono sul sito web il nome del titolare e la relativa Partita Iva / Codice Fiscale o altro; chi è il soggetto titolare del sito web; da chi è stato realizzato il sito web; da chi viene pagato annualmente il dominio e lo spazio web che ospita il sito; il costo totale per la realizzazione del sito

6. Chi si occupa dell’aggiornamento del sito” concludono Mirri, Lagasio e Lorenzi.