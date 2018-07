Nuoto sincronizzato, un successo azzurro a tinte biancorosse

Savona. C’è una grossa fetta di biancorosso nei successi della nazionale italiana Juniores ai campionati europei di categoria che si sono conclusi ieri a Tampere, in Finlandia.

Nelle Figure, i vecchi esercizi Obbligatori, Francesca Zunino, atleta della Rari Nantes Savona, ha conquistato la medaglia d’argento mentre Marta Murru, per pochi centesimi, si è piazzata al terzo posto conquistando il bronzo.

Ancora Francesca Zunino ha conquistato il bronzo nel Solo ed, infine, a coronamento della spedizione azzurra, guidata dal commissario tecnico savonese Patrizia Giallombardo, è arrivato un altro meraviglioso bronzo nel Libero Combinato grazie anche all’apporto, oltre che di Francesca Zunino e di Marta Murru, delle altre tre savonesi convocate, ovvero Aurora Savi, Beatrice Pulinas e Carmen Rocchino.

Un successo notevole per l’Italia in questa disciplina ed un grande orgoglio per il nuoto sincronizzato savonese che ancora una volta conferma le sue atlete ai vertici non solo nazionali ma internazionali.

Clicca qui per consultare tutti i risultati.

Nella foto sopra: il Duo di Francesca Zunino e Marta Murru alla partenza della loro esibizione; si sono classificate quarte.