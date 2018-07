Savona. La Carisa Rari Nantes Savona ha vinto la medaglia d’oro nella finale del Libero Combinato che si è conclusa in serata nella piscina comunale Zanelli di Savona, dove si sta svolgendo il campionato italiano estivo categoria Ragazze.

Le savonesi hanno totalizzato 79.400 punti a pari merito con il Busto Nuoto, che ha ottenuto lo stesso punteggio. L’Aurelia Nuoto con 75.300 punti si è piazzata al terzo posto.

La squadra della Rari Nantes Savona è composta da Vittoria Meucci, Lina Kriukova, Sophie Tabbiani, Anita Bucaioni, Beatrice Andina, Beatrice Dessì, Giorgia Macino, Beatrice Petta, Sara Pederzini, Brenda Pinasco, Sofia Placido, Sara Prostamo, Alessia Rovegno, Martina Savarese. È guidata dall’allenatrice Carolina Camardella coadiuvata da Noemi Murru.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Rari Nantes Savona. L’ingresso per assistere a tutte le gare in programma è gratuito.