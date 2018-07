Nuoto sincronizzato: Rari Nantes Savona, è il momento delle Esordienti A

Savona. La squadra Esordienti A della Carisa Rari Nantes Savona di nuoto sincronizzato parteciperà al campionato italiano estivo di categoria che si svolgerà da domani, giovedì 19 luglio, fino a domenica 22 luglio nella piscina del centro sportivo Plebiscito a Padova. Le gare vedranno affrontarsi circa quattrocento atlete.

Le syncronette savonesi gareggeranno nell’esercizio Singolo con Vittoria Peri e Irene Affatati. Nel Doppio scenderanno in vasca con due coppie: la prima sarà formata da Vittoria Peri e Irene Affatati, la seconda sarà composta da Martina Ravera e Alice Dagnino.

La Squadra della Carisa Rari Nantes Savona potrà contare su Vittoria Peri, Irene Affatati, Martina Ravera, Alice Dagnino, Arianna Lemasson, Paola Scaltritti, Alice Tissone, Aurora Solinas, Maria Vittoria Manni, Camilla Dessì, Martina Morbelli, Antonia Briano, Arianna Ispulla.

La atlete biancorosse saranno guidate dall’allenatrice Carolina Camardella, coadiuvata da Noemi Murru.

Camardella sostituisce Benedetta Parisella che è impegnata ai campionati mondiali Juniores che sono iniziati oggi a Budapest, in Ungheria, a cui partecipano anche le atlete savonesi Francesca Zunino, Marta Murru, Carmen Rocchino, Aurora Savi e Sofia Mastroianni. Al termine dei campionati Esordienti A anche Carolina Camardella partirà per Siviglia per partecipare alla Coppa Comen insieme alle atlete savonesi Vittoria Meucci e Galina Kriukova.

Questo il programma delle gare del campionato italiano estivo Esordienti A.

1ª giornata – giovedì 19 luglio

ore 9.30 Eliminatorie Solo

ore 16.30 Eliminatorie Duo

2ª giornata – venerdì 20 luglio

ore 10.00 Eliminatorie Squadra

ore 15.30 Eliminatorie Libero Combinato

ore 18.30 Finale Libero Combinato

3ª giornata – sabato 21 luglio

ore 10.00 Obbligatori

ore 18.30 Finale Duo

4ª giornata – domenica 22 luglio

ore 9.30 Finale Solo

ore 11.30 Finale Squadra