Savona. Dopo il titolo conquistato nella prima finale, nella giornata di ieri la Rari Nantes Savona ha ottenuto altre due medaglie al campionato italiano estivo categoria Ragazze, in svolgimento nella piscina Zanelli di corso Colombo.

La società biancorossa ha vinto la medaglia d’argento nella finale del Duo: la coppia savonese formata da Galina Kriukova e Vittoria Meucci (riserva Beatrice Andina) ha totalizzato 153.537 punti. Al primo posto si è classificato il Busto Nuoto con Alessia Macchi e Susanna Pedotti che hanno realizzato 156.933 punti. L’Aurelia Nuoto, con la coppia Aurora Puccianti e Benedetta Dori, ha ottenuto 150.029 punti e si è piazzata al terzo posto. Quinta posizione finale per le savonesi Anita Bucaioni e Sophie Tabbiani.

In mattinata era arrivato il primo argento per la Carisa Savona negli esercizi Obbligatori. Lo ha conquistato Vittoria Meucci con 75.406 punti. Al primo posto il Busto Nuoto con Susanna Pedotti che ha totalizzato 77.811 punti; per lo stesso Busto anche il bronzo con Alessia Macchi che ha concluso la sua prova con 74.989 punti.

La squadra della Rari Nantes Savona è composta da Vittoria Meucci, Lina Kriukova, Sophie Tabbiani, Anita Bucaioni, Beatrice Andina, Beatrice Dessì, Giorgia Macino, Beatrice Petta, Sara Pederzini, Brenda Pinasco, Sofia Placido, Sara Prostamo, Alessia Rovegno, Martina Savarese. Le atlete sono guidate dall’allenatrice Carolina Camardella coadiuvata da Noemi Murru.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Rari Nantes Savona. Oggi la giornata conclusiva dell’evento, con le finali del Solo e della Squadra.

Nella foto sopra, da sinistra: Meucci, Andina e Kriukova. Foto tratte dalla pagina Facebook Rari Nantes Savona.

L’esibizione di Vittoria Meucci e Galina Kriukova, dalla pagina Facebook della Rari Nantes Savona:

L’esibizione di Anita Bucaioni e Sophie Tabbiani, dalla pagina Facebook della Rari Nantes Savona: