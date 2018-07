Savona. Il nubifragio di ieri a Savona ha creato difficoltà anche agli animali. Molto intensa è quindi stata l’attività dei volontari della Protezione Animali nel soccorrere soprattutto volatili atterrati e resi malconci dalla forte pioggia e dalla grandine.

“Oltre a molti interventi di recupero di gabbiani, colombi e tortore, ne sono avvenuti due in cui le vittime rischiavano di annegare. Su segnalazione di alcuni passanti, due gattini di poche settimane sono stati recuperati nelle aree dell’ex centrale del latte dal Servizio Veterinario Asl 2 e consegnati alle cure dei volontari dell’Enpa; zuppi e freddi sono subito stati asciugati, riscaldati, massaggiati e portati dal veterinario per le prime cure; Bianca e Bernie (una femmina – la più grave – ed un maschio così nominati dai volontari) si sono ripresi ma sono ancora in pericolo” spiegano dall’associazione animalista.

“Situazione analoga per sei cuccioli di ghiro, trovati nell’acqua del giardino dalla proprietaria di una villa in Valloria, sulle alture di Savona; anche per loro, consegnati ai volontari della Protezione Animali, si sta tentando di tenerli in vita” concludono dall’Enpa.